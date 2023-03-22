Азаренко отреагировала на слова Свёнтек о том, что WTA недостаточно помогает украинкам

«Думаю, нужно делать больше, чтобы помочь украинским теннисистам, потому что большую часть времени мы обсуждаем российских и белорусских спортсменов, их допуск на соревнования. Это не кажется мне правильным. Мы должны больше сосредоточиться на украинских спортсменах и обеспечить их всем необходимым», — ранее заявила Свёнтек.

«Лично я не чувствую никакого напряжения (в раздевалке). Понятно, что у некоторых игроков проявляются разные эмоции и поведение. В целом я не разделяю точку зрения Иги Свёнтек. Я призываю её для начала ознакомиться с делом, прежде чем давать какие-либо комментарии. Как член совета игроков WTA я буду рада представить ей всё, что было сделано ранее. Думаю, это был бы гораздо более подходящий формат для такого разговора», — сказала Азаренко на пресс-конференции, посвящённой старту турнира в Майами (США).