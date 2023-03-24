Виктория Азаренко вышла в третий круг турнира в Майами

Минувшей ночью свой первый поединок на турнире провела Виктория Азаренко. Благодаря высокому посеву белоруска стартовала на Miami Open сразу со второго раунда, в котором встречалась с итальянкой Камилой Джорджи. Интриги в матче практически не было: Виктория справилась с соперницей чуть более чем за час — 6:3, 6:1. На стадии одной шестнадцатой финала двукратная победительница турнира в Майами Азаренко сыграет с Магдой Линетт из Польши.