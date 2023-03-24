Виктория Азаренко вышла в третий круг турнира в Майами
24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США продолжается один из самых престижных турниров в календаре Женской теннисной ассоциации — Открытый чемпионат Майами, сообщает корреспондент БЕЛТА.
24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США продолжается один из самых престижных турниров в календаре Женской теннисной ассоциации — Открытый чемпионат Майами, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Минувшей ночью свой первый поединок на турнире провела Виктория Азаренко. Благодаря высокому посеву белоруска стартовала на Miami Open сразу со второго раунда, в котором встречалась с итальянкой Камилой Джорджи. Интриги в матче практически не было: Виктория справилась с соперницей чуть более чем за час — 6:3, 6:1. На стадии одной шестнадцатой финала двукратная победительница турнира в Майами Азаренко сыграет с Магдой Линетт из Польши.
Сегодня вечером свой второй матч на Miami Open сыграет Александра Саснович, ее оппоненткой на этапе 1/32 финала станет чешка Барбора Крейчикова. Ближайшей ночью на турнире стартует Арина Соболенко, во втором круге белоруска встретится с Шелби Роджерс из США. Параллельно в Майами проходит и мужской турнир, в основной сетке которого выступает единственный белорус Илья Ивашко. В 2.00 по минскому времени Илью ожидает матч второго раунда против норвежца Каспера Рууда.