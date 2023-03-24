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16:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российская теннисистка отреагировала на отказ украинки от рукопожатий

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Потапова назвала ожидаемым отказ украинки Марты Костюк от традиционных рукопожатий после матча второго круга на турнире категории WTA 1000 в Майами.

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Источник: Reuters

В четверг Костюк проиграла Потаповой во втором круге со счетом 1:6, 3:6. После игры украинка не стала пожимать руку представительнице России. Ранее Костюк после финального матча на турнире в Остине отказалась от традиционного рукопожатия с россиянкой Варварой Грачевой, так как та не осудила спецоперацию на Украине. На Открытом чемпионате США 2022 года Костюк не жала руки белорусским теннисисткам Александре Соснович и Виктории Азаренко.

«Я этого ожидала. Очевидно, это ее выбор. Я так понимаю, что я здесь, чтобы играть в теннис, чтобы забыть о других вещах», — цитирует Потапову Daily Mail.

Ранее Потапова вышла на матч третьего круга на турнире в Индиан-Уэллсе против американки Джессики Пегулы в футболке московского футбольного клуба «Спартак», чем вызвала возмущение некоторых болельщиков в соцсетях. Первая ракетка мира полька Ига Швёнтек пожаловалась Женской теннисной ассоциации (WTA) на появление россиянки в футболке «красно-белых». Потапова за свои действия получила предупреждение от WTA.

«В этой футболке не было никаких политических заявлений. Я просто суперфанат “Спартака” с десяти лет. Мой папа построил часть стадиона для этой команды, так что это наша семья. Мы с ними в хороших отношениях. Я была очень удивлена, потому что в этом не было злого умысла», — заявила Потапова.

Также Потапова рассказала, что очень хочет выступить на Уимблдоне, организаторы которого в прошлом году отказались допускать на турнир российских и белорусских теннисистов, которые имеют право принимать участие в турнирах ATP и WTA в нейтральном статусе.

«Я мечтаю об этом, потому что это одна из моих любимых частей сезона. Я могу только молиться об этом и надеяться. Если мы сможем там соревноваться, я буду очень рада», — добавила россиянка.

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