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25 марта, источник: БЕЛТА

Белоруска Арина Соболенко вышла в третий круг турнира в Майами

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США продолжается один из самых престижных турниров в календаре Женской теннисной ассоциации — Открытый чемпионат Майами, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Минувшей ночью дебютный матч на Miami Open — 2023 провела Арина Соболенко, стартовавшая на турнире сразу со второго раунда. Первой соперницей белоруски стала Шелби Роджерс из США. В каждом из сетов белоруска сделала два брейка, отдав американке только по одному гейму на своей подаче. В итоге победа Соболенко со счетом 6:4, 6:3, на стадии 1/16 финала Арина 26 марта встретится с Марией Боузковой из Чехии. Накануне в третий круг турнира в Майами вышла и наша Виктория Азаренко, которая на этом этапе уже сегодня сыграет против Магды Линетт из Польши.

Еще одна белоруска Александра Саснович выступления на Miami Open завершила. В матче 1/32 финала наша теннисистка в двух партиях проиграла чешке Барборе Крейчиковой (3:6, 2:6). Также из мужского турнира, который проходит в Майами параллельно, вылетел наш Илья Ивашко: во втором раунде белорус не справился с 4-м номером мирового рейтинга Каспером Руудом из Норвегии (2:6, 3:6).

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