Белоруска Арина Соболенко вышла в третий круг турнира в Майами

Минувшей ночью дебютный матч на Miami Open — 2023 провела Арина Соболенко, стартовавшая на турнире сразу со второго раунда. Первой соперницей белоруски стала Шелби Роджерс из США. В каждом из сетов белоруска сделала два брейка, отдав американке только по одному гейму на своей подаче. В итоге победа Соболенко со счетом 6:4, 6:3, на стадии 1/16 финала Арина 26 марта встретится с Марией Боузковой из Чехии. Накануне в третий круг турнира в Майами вышла и наша Виктория Азаренко, которая на этом этапе уже сегодня сыграет против Магды Линетт из Польши.