Виктория Азаренко не смогла обыграть Магду Линетт и покинула турнир в Майами

Линетт одержала победу со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 6:4. Встреча продлилась 2 часа 27 минут. Азаренко четыре раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Линетт семь эйсов, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.