СМИ: российская теннисистка Грачева завершает процесс получения гражданства Франции

ТАСС, 27 марта. Российская теннисистка Варвара Грачева в ближайшее время может получить гражданство Франции. Об этом сообщает французская газета L'Equipe.

Спортсменка проживает и тренируется во Франции с 2016 года. Отмечается, что она уже давно задумалась о получении гражданства этой страны. Грачева соответствует критерию, согласно которому для получения гражданства нужно прожить в стране пять лет, а экзамен по французскому языку она сдала в ноябре 2022 года. Сейчас ее документы рассматриваются в Министерстве внутренних дел Франции.

Ответственные за помощь с получением гражданства надеются, что Грачева сможет выступить под французским флагом уже на Открытом чемпионате Франции 2023 года, который пройдет с 28 мая по 11 июня, а также сыграть за сборную в финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг, если французская команда туда пробьется.

Грачевой 22 года, она занимает 54-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). У нее нет побед на турнирах под эгидой организации. В марте теннисистка впервые в карьере вышла в финал турнира WTA — в решающей встрече соревнования в американском Остине она проиграла украинке Марте Костюк. На турнирах Большого шлема Грачева не проходила дальше третьего круга.