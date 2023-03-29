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19:45 (мск), источник: Чемпионат.com

России не отдали выигранный трофей за победу в Кубке Дэвиса — 2021

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал о том, что сборная России не получила трофей за победу в Кубке Дэвиса 2021 года.

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Источник: Чемпионат.com

«В последний раз нам не отдали Кубок. Да, мы его выиграли, победив в финале Хорватию, но в силу определённых причин трофей не стали передавать России. Впрочем, это второстепенно, главное, что есть титул. В целом 2021 год для российского тенниса выдался сверхуспешным. Мы тогда выиграли практически всё! Ни одна страна не может похвастаться подобными результатами», — приводит слова Тарпищева «Столица С».

В 2021 году сборная России в финале Кубка Дэвиса одержала победу над командой Хорватии. В состав российской сборной входили Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской.

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