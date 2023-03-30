Теннисист Медведев впервые вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Майами

Матч завершился со счетом 6:3, 7:5 в пользу россиянина, выступающего на турнире под четвертым номером посева. Медведев впервые вышел в полуфинал турнира в Майами, в предыдущие два сезона он останавливался на стадии четвертьфинала. В полуфинале россиянин сыграет с победителем встречи между соотечественником Кареном Хачановым и аргентинцем Франсиско Черундоло.

Медведеву 27 лет, он занимает пятое место в мировом рейтинге, в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 18 побед на турнирах АTP, 3 из них были одержаны в текущем сезоне. Лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США в 2021 году. В том же году в составе сборной России Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Юбэнксу 26 лет, он занимает 119-е место в рейтинге АТР, по итогам турнира американец впервые в карьере попадет в топ-100 мирового рейтинга. На его счету три титула турниров серии «Челленджер». На турнирах Большого шлема он не проходил далее второго круга.