Хачанов вышел в полуфинал Miami Open и сыграет с Медведевым
26-летний российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира Miami Open и сыграет с Даниилом Медведевым. Об этом стало известно в четверг, 30 марта.
26-летний российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира Miami Open и сыграет с Даниилом Медведевым. Об этом стало известно в четверг, 30 марта.
Хачанов обыграл теннисиста из Аргентины Франсиско Черундоло в турнире серии «Мастерс» в Майами. Счет матча составил 6:3, 6:2. Игра продлилась 1 час 15 минут.
Miami Open — турнир в категориях ATP Masters, который завершится 2 апреля. Призовой фонд составляет $8,8 млн.
Ранее в этот же день стало известно, что Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Майами. Он победил американца Кристофера Юбэнкса. Матч завершился со счетом 6:3, 7:5 в пользу россиянина. Встреча продолжалась 1 час и 29 минут.