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09:40 (мск), источник: Известия

Хачанов вышел в полуфинал Miami Open и сыграет с Медведевым

26-летний российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира Miami Open и сыграет с Даниилом Медведевым. Об этом стало известно в четверг, 30 марта.

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Источник: Reuters

Хачанов обыграл теннисиста из Аргентины Франсиско Черундоло в турнире серии «Мастерс» в Майами. Счет матча составил 6:3, 6:2. Игра продлилась 1 час 15 минут.

Miami Open — турнир в категориях ATP Masters, который завершится 2 апреля. Призовой фонд составляет $8,8 млн.

Ранее в этот же день стало известно, что Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Майами. Он победил американца Кристофера Юбэнкса. Матч завершился со счетом 6:3, 7:5 в пользу россиянина. Встреча продолжалась 1 час и 29 минут.

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