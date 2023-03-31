Хачанов вышел в полуфинал Miami Open и сыграет с Медведевым

Ранее в этот же день стало известно, что Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Майами. Он победил американца Кристофера Юбэнкса. Матч завершился со счетом 6:3, 7:5 в пользу россиянина. Встреча продолжалась 1 час и 29 минут.