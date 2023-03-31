Организаторы Уимблдона допустят россиян до участия в турнире в нейтральном статусе

ТАСС, 31 марта. Организаторы Уимблдона — Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) — приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов до участия в турнире в качестве нейтральных спортсменов и при соблюдении ряда условий. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба соревнований.

«Условия были тщательно разработаны на основе конструктивного диалога с правительством Великобритании, LTA и международными теннисными организациями и соответствуют опубликованным рекомендациям правительства для спортивных организаций Великобритании», — говорится в заявлении.