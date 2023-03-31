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14:35 (мск), источник: ТАСС

Организаторы Уимблдона допустят россиян до участия в турнире в нейтральном статусе

В прошлом году теннисисты из России и Белоруссии не были допущены к участию в турнире.

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Источник: AP 2022

ТАСС, 31 марта. Организаторы Уимблдона — Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) — приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов до участия в турнире в качестве нейтральных спортсменов и при соблюдении ряда условий. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба соревнований.

«Условия были тщательно разработаны на основе конструктивного диалога с правительством Великобритании, LTA и международными теннисными организациями и соответствуют опубликованным рекомендациям правительства для спортивных организаций Великобритании», — говорится в заявлении.

В прошлом году организаторы Уимблдона не допустили до участия в соревнованиях теннисистов из России и Белоруссии. Это был единственный турнир Большого шлема в 2022 году, на котором спортсмены из этих стран не смогли выступить.

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