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18:08 (мск), источник: Lenta.Ru

На Украине отреагировали на допуск россиян и белорусов к Уимблдону

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на решение организаторов Уимблдона о допуске российских и белорусских теннисистов в нейтральном статусе. Об этом он высказался в своем Twitter-аккаунте.

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Источник: AP 2022

Кулеба назвал участие представителей этих стран в турнире аморальным. Он также призвал власти Великобритании отказать в выдаче виз игрокам из России и Белоруссии.

31 марта стало известно, что Ассоциация лаун-тенниса (LTA), организующая Уимблдон, допустит российских и белорусских теннисистов к турниру в 2023 году. Уточнялось, что выступить на турнире спортсмены смогут только в нейтральном статусе и только после подписания «декларации о нейтралитете».

18 февраля сообщалось, что LTA могут лишить возможности проводить турниры Ассоциации теннисистов-профессионалов и Женской теннисной ассоциации, если она вновь запретит российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Кроме того, организации грозил штраф. Игроки из России и Белоруссии пропустили Уимблдон-2022 по решению организаторов.

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