Новак Джокович с понедельника снова станет первой ракеткой мира

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Серб Новак Джокович вернет себе звание первой ракетки мира с понедельника после того, как возглавляющий мировой рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) испанец Карлос Алькарас не смог выйти в финал турнира серии «Мастерс» в Майами.

Алькарас, который был чемпионом турнира в Майами в 2022 году, в этот раз завершил свое выступление на соревнованиях в полуфинале, уступив итальянцу Яннику Синнеру.

Из-за поражения в полуфинале испанец не смог отстоять рейтинговые очки, заработанные на «Мастерсе» в прошлом сезоне и в новой версии рейтинга ATP потеряет 400 баллов. Джокович же не был допущен к турниру как в прошлом сезоне, так и в нынешнем из-за коронавирусных ограничений, поэтому ему не надо было защищать рейтинговые очки в Майами и он не потеряет баллы в новой версии табели.