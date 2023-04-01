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13:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Новак Джокович с понедельника снова станет первой ракеткой мира

Серб Новак Джокович с понедельника снова станет первой ракеткой мира.

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Источник: Reuters

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Серб Новак Джокович вернет себе звание первой ракетки мира с понедельника после того, как возглавляющий мировой рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) испанец Карлос Алькарас не смог выйти в финал турнира серии «Мастерс» в Майами.

Алькарас, который был чемпионом турнира в Майами в 2022 году, в этот раз завершил свое выступление на соревнованиях в полуфинале, уступив итальянцу Яннику Синнеру.

Из-за поражения в полуфинале испанец не смог отстоять рейтинговые очки, заработанные на «Мастерсе» в прошлом сезоне и в новой версии рейтинга ATP потеряет 400 баллов. Джокович же не был допущен к турниру как в прошлом сезоне, так и в нынешнем из-за коронавирусных ограничений, поэтому ему не надо было защищать рейтинговые очки в Майами и он не потеряет баллы в новой версии табели.

В настоящее время в активе у Джоковича 7160 очков, а у Алькараса 7420. 3 апреля у Джоковича останется столько же баллов, а у Алькараса будет 7020 очков, и он уступит первую строчку сербу.

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