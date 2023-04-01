Хачанов оценил условия допуска россиян к Уимблдону

Спортсмен отметил, что заявленные организаторами ограничения ничем не отличаются от мер, принятых на других соревнованиях Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). «Нейтральный статус, без флага с конца февраля прошлого года, так что в основном мы просто продолжим делать то же самое, что и на всех других турнирах», — сказал Хачанов. Он добавил, что на данный момент у него нет спонсоров в России.