Рекорды, миллионные призовые и триумфы. Что нужно знать о финале Рыбакина — Квитова в Майами

Матч между 23-летней Рыбакиной и 33-летней Квитовой начнется в 01:00 по времени Астаны.

Битва за звание шестой ракетки мира

Сам триумф на турнире станет уже нереальным успехом для Елены, тем более сейчас она идет на рекордной в карьере серии из 13 побед кряду. В случае выигрыша в финале Рыбакина обновит и свою лучшую позицию в мировом рейтинге — она может стать шестой в мире.

Что касается экс-второй ракетки мира Квитовой, то благодаря выходу в финал она уже гарантировала себе как минимум 11-ю позицию по итогам турнира в Майами. Но если она сумеет остановить Рыбакину, то вовсе вернется в топ-10, который и замкнет.

На одной ступени с легендарной Граф

Если кто вдруг забыл, Рыбакина совсем недавно стала победительницей другого крупного турнира — WTA 1000 в Индиан-Уэллсе. Теперь она может увековечить свое имя в истории. Если казахстанка победит и в Майами, то станет лишь пятой теннисисткой за все время, которой удастся оформить Sunshine Double — выиграть в течение одного сезона турниры и в Индиан-Уэллсе, и в Майами.

Ранее такое покорялось лишь легендарной немке Штеффи Граф (1994, 1996), бельгийке Ким Клийстерс (2005), белоруске Виктории Азаренко (2016) и польке Иге Швентек в прошлом году (2022).

Лицом к лицу: кто выйдет вперед в счете личных встреч

Пока между Рыбакиной и Квитовой было два матча, и по их итогам нет доминирования со стороны одной из спортсменок. В октябре прошлого года на турнире в чешской Остраве Елена одержала победу в четвертьфинале — 7:6 (5), 6:4.

Однако в начале этого года в Аделаиде (Австралия) успеха добилась уже опытная чешка — 6:3, 7:5. Обе эти встречи, как и предстоящая, прошли на харде. Посмотрим, кто сумеет выйти вперед со счетом 2:1 в очном противостоянии.

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Поспорят две победительницы «Уимблдона» Да, именно так. На счету Квитовой две победы в одиночном разряде на турнирах «Большого шлема», а у Рыбакиной такая пока одна. Но общее между ними — это триумфы на «Уимблдоне». Петра выигрывала английский супертурнир в 2011 и 2014 годах, а Елене он покорился в 2022-м.

Оппозиция в Майами и остаток сил на финал

На этом турнире Рыбакина и Квитова сыграли по пять матчей. Суммарно казахстанка провела на корте девять часов и 41 минуту, а чешка отыграла за восемь часов и 48 минут. Кроме того, Елена проиграла две партии, но в стартовых раундах, а Петра упустила лишь один сет в четвертьфинале.

Путь Рыбакиной к финалу:

второй круг: 7:5, 4:6, 6:3 против Анны Калинской;

третий круг: 3:6, 7:5, 6:3 против Паулы Бадосы;

четвертый круг: 6:4, 6:3 против Элизе Мертенс;

четвертьфинал: 6:3, 6:0 против Мартины Тревизан;

полуфинал: 7:6 (3), 6:4 против Джессики Пегулы.

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Путь Квитовой к финалу:

второй круг: 6:3, 6:0 против Линды Носковой;

третий круг: 6:4, 7:6 (3) против Донны Векич;

четвертый круг: 7:5, 7:6 (5) против Варвары Грачевой;

четвертьфинал: 6:4, 3:6, 6:3 против Екатерины Александровой;

полуфинал: 7:5, 6:4 против Сораны Кырсти.

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Дополнительная мотивация: миллионы на банковском счету

Теннисистки уже обеспечили себе за этот турнир по меньшей мере 662,3 тысячи долларов США (301,2 миллиона тенге). Но лишь одна из них, победительница финальной встречи, заработает 1,26 миллиона долларов (574,08 миллиона тенге).