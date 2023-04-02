Теннисистка Квитова победила Рыбакину в финале турнира в Майами

ТАСС, 1 апреля. Чешка Петра Квитова победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами. Игра прошла в субботу.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (16:14), 6:2 в пользу Квитовой, посеянной на турнире под 15-м номером. Для Квитовой этот титул стал девятым на турнирах категории WTA 1 000 и первым в Майами, ранее она трижды выходила в четвертьфинал соревнования.

Рыбакина и Квитова ранее дважды встречались в официальных матчах. В октябре 2022 года Рыбакина оказалась сильнее на турнире в чешской Остраве (7:6 (7:5), 6:4), в январе 2023 года Квитова победила в австралийской Аделаиде (6:3, 7:5).

Квитовой 33 года, в мировом рейтинге она идет 12-й, на ее счету теперь 30 титулов WTA. Квитова является двукратной победительницей Уимблдона (2011, 2014). В 2011 году она также выиграла Итоговый турнир WTA. В составе сборной Чехии спортсменка 6 раз выигрывала Кубок Федерации (с 2020 года соревнование называется Кубок Билли Джин Кинг).

Рыбакиной 23 года, она занимает 7-е место в рейтинге WTA. Спортсменка выиграла четыре турнира под эгидой организации. В 2022 году Рыбакина, которая родилась в Москве и до июня 2018 года представляла Россию, стала победительницей Уимблдона.