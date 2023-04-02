Прощай, «Солнечный дубль». Уставшая Рыбакина проиграла финал в Майами
Елена уступила Петре Квитовой, но может гордиться своим выступлением на двух американских супертурнирах.
Елена уступила Петре Квитовой, но может гордиться своим выступлением на двух американских супертурнирах.
Россиянка Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, все-таки не смогла сделать так называемый «Солнечный дубль» — выиграть оба весенних американских супертурнира WTA 1000. После титула в Индиан-Уэллсе она дошла до финала в Майами, но последний шаг к двойному успеху ей не удался. Елена уступив в двух партиях Петре Квитовой из Чехии. Тем не менее результаты Рыбакиной в 2023 году действительно впечатляют — похоже, она вполне способна побороться за звание первой ракетки мира по итогам года с белоруской Ариной Соболенко и Игой Швентек из Польши.
Чемпионка Уимблдона-2022 выдала свою самую длинную беспроигрышную серию в карьере, одержав 13 побед подряд. Но понятно, что с каждой встречей усталость у Елены накапливалась. Если в Индиан-Уэллсе, где победила в финале Соболенко, она выглядела свежо, то в Майами — уже не совсем. Концентрация периодически терялась, работа ног также не всегда была идеальной.
Хотя даже в таком состоянии Рыбакина буквально «выгрызала» победы и продвигалась по турнирной сетке. Сложный трехсетовый старт против россиянки Анны Калинской, затем еще более тяжелая игра с испанкой Паулой Бадосой, по ходу которой теннисистке из Казахстана пришлось отыгрывать матчбол. Да, встречи с бельгийкой Элизе Мертенс и итальянкой Мартиной Тревизан получились не столь нервными и затяжными, полуфинал с американкой Джессикой Пегулой, несмотря на два сета, был крайне непростым, поскольку Рыбакина в обеих партиях оказывалась в роли догоняющей, прибавляя только в самых концовках.
Сама Елена не скрывала сильной усталости. На пресс-конференции перед полуфиналом она признавалась, что не ожидала от себя выхода в финал. «Все равно чувствую себя не самой свежей. Хотя много ем, сплю как можно больше, прохожу процедуры». Но, конечно, когда до титула и «Солнечного дубля» оставался всего один матч, она очень хотела победить.
Кстати, Рыбакина стала первой теннисисткой с 2012 года, дошедшей в один год до финалов на открытом чемпионате Австралии, в Индиан-Уэллсе и Майами — в последний раз это удавалось россиянке Марии Шараповой. Но если Шарапова уже тогда была весьма титулованной теннисисткой, то Рыбакина, несмотря на триумф на Уимблдоне прошлым летом, больше ничего к концу 2022-го не добилась. Мало того, до нынешней весны она ни разу не доходила до финалов на WTA 1000.
У Квитовой опыта, конечно же, больше. Петра в Майами пробилась в финал WTA 1000 в 13-й раз в карьере, хотя последнюю победу на соревнованиях такого уровня одержала почти пять лет назад в Мадриде. По ходу турнира в Майами чешка расстроила своих российских поклонников, поблагодарив Уимблдон за недопуск россиян и белорусов в 2022-м и заявив — на Олимпийских играх нашим спортсменам точно не место. Но играла она замечательно, ураганом сметая соперниц с корта. Единственной теннисисткой, взявшей у нее сет, была россиянка Екатерина Александрова в четвертьфинале.
В финале Квитова поначалу увереннее держала свою подачу, а в девятом гейме сделала брейк. Однако Рыбакина не позволила чешке подать на первый сет. В итоге все завершилось фантастическим по протяженности тай-брейком — соперницы провели 30 розыгрышей, не реализовав на двоих очень большое количество сетболов. Рыбакина, в частности, имела пять шансов одним ударом завершить партию, в том числе на своей подаче. Сделать это не удалось, а вот Квитова смогла.
После чего на кураже Петра быстро повела 3:0 во второй партии. И хотя шансы вернуться в игру у Елены были, она ими не воспользовалась. Брака в обмене ударами на задней линии стало больше, да и чешка, надо отдать ей должное, выглядела очень неплохо. Порой позволяя себе даже немного пижонства. Наказать ее не получилось — Рыбакиной ощутимо не хватало свежести, не помогли и 12 сделанных за финал эйсов. Хотя титул с финалом в двух супертурнирах, уверенное второе место за Соболенко в чемпионской гонке и седьмая строчка в рейтинге WTA — более чем неплохой теннисный улов.
«Эти четыре недели были очень непростыми. Я счастлива результатам и супергорда собой и моей командой», — прокомментировала Рыбакина на церемонии награждения. Вообще первые три месяца сезона на харде получились для нее по-настоящему прорывными, теперь Елене необходимо подтвердить класс на не самом пока любимом покрытии — грунте.