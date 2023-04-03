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09:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Рейтинг ATP на 3 апреля: Джокович вновь на вершине, Медведев поднялся на четвёртую строчку

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде.

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Источник: Reuters

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович вернулся на первое место, обойдя 19-летнего испанского теннисиста Карлоса Алькараса. Первая ракетка России Даниил Медведев поднялся с 5-го на 4-е место. Это стало возможным после его победы на «Мастерсе» в Майами.

Рейтинг АТР на 3 апреля:

1 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7160 очков.
2 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6780.
3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 5770.
4 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5150.
5 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 5005.
6 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 3470.
7 (6). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3450.
8 (8). Хольгер Руне (Дания) — 3370.
9 (11). Янник Синнер (Италия) — 3345.
10 (10). Тейлор Фритц (США) — 3065.
11 (16). Карен Хачанов (Россия) — 2855.

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