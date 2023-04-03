Рейтинг ATP на 3 апреля: Джокович вновь на вершине, Медведев поднялся на четвёртую строчку

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович вернулся на первое место, обойдя 19-летнего испанского теннисиста Карлоса Алькараса. Первая ракетка России Даниил Медведев поднялся с 5-го на 4-е место. Это стало возможным после его победы на «Мастерсе» в Майами.