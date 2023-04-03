Медведев возглавил Чемпионскую гонку ATP, в тройке — Джокович и Алькарас

Экс-первая ракетка мира выиграл турнир серии «мастерс» в Майами (США). В финале он победил итальянца Янника Синнера в двух сетах: 7:5, 6:3.

Медведев выиграл четвертый турнир в нынешнем сезоне. До этого он побеждал на соревнованиях в Роттердаме (Нидерланды), Дохе (Катар) и Дубаи (ОАЭ).

В тройке рейтинга оказались серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас.

Россиянин Карен Хачанов вошел в топ-10 списка. Его соотечественник Андрей Рублев расположился на 12-й строчке.

Обновленный рейтинг Чемпионской гонки ATP:

1. Даниил Медведев (Россия) — 3030.

2. Новак Джокович (Сербия) — 2430.

3. Карлос Алькарас (Испания) — 1910.

4. Янник Синнер (Италия) — 1735.

5. Стефанос Циципас (Греция) — 1570.

6. Тэйлор Фритц (США) — 1275.

7. Томми Пол (США) — 1265.

8. Кэмрон Норри (Великобритания) — 1255.

9. Карен Хачанов (Россия) — 1215.

10. Фрэнсис Тиафо (США) — 890.

12. Андрей Рублев — 885.

76. Александр Шевченко (Россия) — 235.

86. Роман Сафиуллин (Россия) — 203.

130. Павел Котов (Россия) — 149.