Украинская теннисистка отказалась пожимать руку россиянке после турнира в США

Встреча продолжалась 2 часа и завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:4. После проигрыша украинская теннисистка не стала пожимать руку россиянке.

Ранее от рукопожатий с россиянками и белорусками и совместных фото после матча отказалась еще одна украинка, Марта Костюк. Она объяснила свое решение тем, что соперницы отказались осудить власти своих стран.