Калинская обыграла Азаренко и вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Россиянка Анна Калинская вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Чарльстоне (США), призовой фонд которого превышает 780 тысяч долларов.
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Россиянка Анна Калинская вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Чарльстоне (США), призовой фонд которого превышает 780 тысяч долларов.
В третьем круге Калинская обыграла двукратную чемпионку Australian Open белоруску Викторию Азаренко (6-й номер посева) со счетом 6:4, 7:6 (7:5). Теннисистки провели на корте 1 час 59 минут.
Следующей соперницей 24-летней Калинской, занимающей 70-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), станет победительница матча между американкой Кэролайн Доулхайд и туниской Онс Жабер (2-й номер посева).