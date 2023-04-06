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20:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Калинская обыграла Азаренко и вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Россиянка Анна Калинская вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Чарльстоне (США), призовой фонд которого превышает 780 тысяч долларов.

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Источник: РИА "Новости"

В третьем круге Калинская обыграла двукратную чемпионку Australian Open белоруску Викторию Азаренко (6-й номер посева) со счетом 6:4, 7:6 (7:5). Теннисистки провели на корте 1 час 59 минут.

Следующей соперницей 24-летней Калинской, занимающей 70-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), станет победительница матча между американкой Кэролайн Доулхайд и туниской Онс Жабер (2-й номер посева).

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