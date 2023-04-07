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23:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Победительница Уимблдона выразила сожаление из-за допуска россиян к турниру

Победительница Уимблдона-2013 и член Ассоциации лаун-тенниса (LTA) Марион Бартоли выразила сожаление из-за допуска россиян к турниру в 2023 году. Ее слова приводит Tennis Majors.

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Источник: AP 2022

«LTA, вероятно, были единственными, кто поддерживал идею отстранения россиян и белорусов. Они старались изо всех сил, но, к сожалению, у них не осталось других вариантов», — заявила Бартоли.

Она отметила, что решение вернуть сборные России и Белоруссии на турнир приняли в том числе для того, чтобы не лишать британских игроков возможности сыграть на домашних турнирах на травяном корте и заработать рейтинговые очки.

31 марта LTA, организующая Уимблдон, объявила о решении допустить российских и белорусских теннисистов к турниру в 2023 году. Ранее сообщалось, что на организацию могут наложить санкции из-за запрета, наложенного на спортсменов.

Весной 2022 года российских теннисистов отказались допускать к турнирам в Великобритании, из-за чего отечественные спортсмены были вынуждены пропустить Уимблдон. На других соревнованиях ATP и WTA россияне выступают в нейтральном статусе.

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