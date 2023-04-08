Касаткина вышла в полуфинал теннисного турнира в американском Чарльстоне

ТАСС, 8 апреля. Россиянка Дарья Касаткина обыграла американку Мэдисон Киз в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Чарльстоне (штат Южная Каролина, США). Встреча завершилась в ночь на субботу.

Матч закончился со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 6:2 в пользу Касаткиной, которая посеяна на турнире под третьим номером. Киз получила девятый номер посева.

В полуфинале Касаткина сыграет со второй сеяной Онс Жабер из Туниса, которая вышла в полуфинал после отказа россиянки Анны Калинской от продолжения четвертьфинальной встречи.

Касаткиной 25 лет, она занимает восьмое место в рейтинге WTA. Спортсменка побеждала на шести турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом Касаткиной на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2022 году. В составе сборной России теннисистка выиграла Кубок Билли Джин Кинг в 2021 году.

Киз 28 лет, она располагается на 22-й строчке в рейтинге WTA, на ее счету шесть выигранных турниров под эгидой организации. В 2017 году американка проиграла в финале Открытого чемпионата США соотечественнице Слоан Стивенс.