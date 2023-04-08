Касаткина вышла в полуфинал теннисного турнира в американском Чарльстоне
В четвертьфинале россиянка обыграла американку Мэдисон Киз.
В четвертьфинале россиянка обыграла американку Мэдисон Киз.
ТАСС, 8 апреля. Россиянка Дарья Касаткина обыграла американку Мэдисон Киз в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Чарльстоне (штат Южная Каролина, США). Встреча завершилась в ночь на субботу.
Матч закончился со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 6:2 в пользу Касаткиной, которая посеяна на турнире под третьим номером. Киз получила девятый номер посева.
В полуфинале Касаткина сыграет со второй сеяной Онс Жабер из Туниса, которая вышла в полуфинал после отказа россиянки Анны Калинской от продолжения четвертьфинальной встречи.
Касаткиной 25 лет, она занимает восьмое место в рейтинге WTA. Спортсменка побеждала на шести турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом Касаткиной на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2022 году. В составе сборной России теннисистка выиграла Кубок Билли Джин Кинг в 2021 году.
Киз 28 лет, она располагается на 22-й строчке в рейтинге WTA, на ее счету шесть выигранных турниров под эгидой организации. В 2017 году американка проиграла в финале Открытого чемпионата США соотечественнице Слоан Стивенс.
Турнир в Чарльстоне относится к категории WTA 500, призовой фонд составляет свыше $780 тыс. Действующей победительницей является швейцарка Белинда Бенчич. В 2021 году турнир выиграла россиянка Вероника Кудерметова, в 2017-м — Касаткина.