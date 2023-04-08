Касаткина одержала волевую победу над американкой в Чарльстоне. Россиянка уже в полуфинале

В основной сетке «пятисотника» в Чарльстоне стартовали восемь россиянок — Дарья Касаткина (3), Вероника Кудерметова (5), Екатерина Александрова (7), Анна Калинская, Варвара Грачёва, Анна Блинкова, Диана Шнайдер и Евгения Родина. До ¼ финала смогли добраться сразу три из них. Дарья Касаткина в третьем круге в двух сетах переиграла хозяйку кортов Бернарду Перу (6:3, 7:6), Александрова легко разобралась с австрийкой Грабер (6:4, 6:2), а Калинская хоть и прошла двукратную победительницу мэйджоров Викторию Азаренко в ⅛ финала, но дальше под напором Онс Жабер из Туниса не устояла. В первом сете представительница топ-10 повесила «баранку» Анне, а во втором россиянка снялась при счёте 1:4 в пользу соперницы из-за плохого самочувствия и проблем с волдырями.

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К слову, о Касаткиной. Соперницей первой ракетки России по ¼ финала стала 28-летняя Мэдисон Кис. В своё время американская теннисистка была в топ-10, доходила до финала на US Open — 2017, а также дважды играла в полуфинале Australian Open (2015 и 2022) и однажды — в ½ финала «Ролан Гаррос» (всё тот же 2015-й). В прошлом сезоне знаменитой американке покорился «пятисотник» в Аделаиде. Таким образом, спортсменка сумела довести общее количество титулов до шести. На турнире в Чарльстоне Мэдисон сначала обыграла двух своих соотечественниц, Наварро и Баптист, не отдав им ни одной партии, а в матче за выход в четвертьфинал домашнего «пятисотника» одолела заметно прибавившую в этом сезоне Магду Линетт из Польши со счётом 6:2, 3:6, 6:1.

Ранее Касаткина и Кис встречались целых девять раз — в восьми из них победу праздновала именно американка. Да и последняя игра в Сан-Диего в минувшем сезоне осталась за финалисткой US Open — 2017, что никак не свидетельствовало о том, что именно Дарья являлась фаворитом уже, к счастью, закончившегося в её пользу противостояния в Чарльстоне.

В первом сете Кис сумела сразу вырваться вперёд, сначала взяв свою подачу, а затем и с ходу сделав брейк — 2:0. Россиянка с ходу вернула упущенное, сделав обратный брейк и удержав гейм на подаче. Далее американка снова выбралась вперёд (третий брейк в игре она сделала «под ноль») — 4:2. Казалось бы, партия для Касаткиной уже упущена, но она сумела взять волю в кулак и выиграть три подряд гейма — 5:4 в пользу россиянки. Но подать на стартовый сет у неё не получилось: Дарья со второго брейк-пойнта отдала свою подачу. Непонятно, что помешало восьмой ракетке мира в первой партии: постоянный взгляд на полутравмированную соперницу (по ходу первого сета Кис неоднократно брала медицинский тайм-аут) или собственные погрешности, но первый «качельный» сет всё же остался за хозяйкой кортов на тай-брейке — 7:6 (7:5).

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Во второй партии ситуация практически не изменилась, однако первой чужую подачу сумела взять именно Касаткина, заслуженно поведя со счётом 3:1. Однако затем россиянка потеряла нить игры и отдала сразу три гейма подряд — счёт стал 4:3 в пользу местной теннисистки. Но полуфиналистка «Ролан Гаррос» — 2022 сделала камбэк, на этот раз выиграв три подачи (две из них чужие) и оставив вторую партию за собой — 6:4. Немаловажную роль в итоговой победе россиянки в этом сете сыграли ошибки соперницы, которая раз за разом посылала в ауты мячи в десятом гейме.

А дальше Касаткина уже полностью диктовала свои условия. Если в начале решающей партии теннисистки сумели взять свои подачи, то дальше россиянка создала себе комфортный задел — 5:1. Пусть даже и подать на матч не получилось (Кис вернула одну подачу), но зато получилось закрыть встречу на приёме с первого же матчбола — 6:2. Таким образом, 25-летняя уроженка Тольятти оформила итоговую победу со счётом 6:7, 6:4, 6:2.

За выход в финал американского «пятисотника» на зелёном грунте Дарья сразится с обидчицей Калинской — Жабер.