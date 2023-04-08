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14:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Швейцарская теннисистка рассталась с российским тренером

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич прекратила сотрудничество с российским тренером Дмитрием Турсуновым, сообщает RTS со ссылкой на менеджера Бенчич Марин Бал.

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Источник: сайт WTA

Бенчич работала вместе с Турсуновым на протяжении последних пяти месяцев, под руководством россиянина швейцарка выиграла турниры в Аделаиде и Абу-Даби, а также вернулась в первую десятку мирового рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

На турнире в американском Чарльстоне, где она вышла в полуфинал, Бенчич выступает уже без Турсунова.

Турсунов, бывшая 20-я ракетка мира, ранее работал c эстонкой Анетт Контавейт, которую с лета 2021-го за год вывел с конца третьей десятки рейтинга WTA на второе место, британкой Эммой Радукану, россиянкой Еленой Весниной и белоруской Ариной Соболенко.

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