Швейцарская теннисистка рассталась с российским тренером
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич прекратила сотрудничество с российским тренером Дмитрием Турсуновым, сообщает RTS со ссылкой на менеджера Бенчич Марин Бал.
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич прекратила сотрудничество с российским тренером Дмитрием Турсуновым, сообщает RTS со ссылкой на менеджера Бенчич Марин Бал.
Бенчич работала вместе с Турсуновым на протяжении последних пяти месяцев, под руководством россиянина швейцарка выиграла турниры в Аделаиде и Абу-Даби, а также вернулась в первую десятку мирового рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).
На турнире в американском Чарльстоне, где она вышла в полуфинал, Бенчич выступает уже без Турсунова.
Турсунов, бывшая 20-я ракетка мира, ранее работал c эстонкой Анетт Контавейт, которую с лета 2021-го за год вывел с конца третьей десятки рейтинга WTA на второе место, британкой Эммой Радукану, россиянкой Еленой Весниной и белоруской Ариной Соболенко.