Швейцарская теннисистка рассталась с российским тренером

Бенчич работала вместе с Турсуновым на протяжении последних пяти месяцев, под руководством россиянина швейцарка выиграла турниры в Аделаиде и Абу-Даби, а также вернулась в первую десятку мирового рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

На турнире в американском Чарльстоне, где она вышла в полуфинал, Бенчич выступает уже без Турсунова.