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09:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Касаткина проиграла Жабер и не сумела выйти в финал турнира в Чарльстоне

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина не сумела выйти в финал грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США).

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Источник: AP 2022

В матче полуфинала турнира Касаткина встречалась с представительницей Туниса Онс Жабер. По итогам матча Жабер со счётом 7:5, 7:5 обыграла Касаткину. Их встреча продлилась 1 час 49 минут. Жабер пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Касаткиной ни одного эйса, три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14.

В финале турнира Жабер сыграет с победительницей противостояния американки Джессики Пегулы и швейцарки Белинды Бенчич.

Призовой фонд соревнований в Чарльстоне составляет $ 780 637. Его действующей чемпионкой является Бенчич.

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