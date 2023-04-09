Касаткина проиграла Жабер и не сумела выйти в финал турнира в Чарльстоне

В матче полуфинала турнира Касаткина встречалась с представительницей Туниса Онс Жабер. По итогам матча Жабер со счётом 7:5, 7:5 обыграла Касаткину. Их встреча продлилась 1 час 49 минут. Жабер пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Касаткиной ни одного эйса, три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14.