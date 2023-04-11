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10:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Теннисист Медведев опустился в рейтинге ATP

Россиянин Даниил Медведев потерял одну позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленный рейтинг доступен на сайте организации.

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Источник: Reuters

Медведев с 5150 очками опустился с четвертой на пятую строку. Это произошло после того, как норвежец Каспер Рууд выиграл турнир в Эшториле (Португалия) и, заработав 250 очков, обошел россиянина (5255 очков).

В 2023 году Медведев выиграл четыре турнира из пяти. Он стал победителем соревнований в Дубае, Роттердаме, Дохе и Майами. На турнире в Индиан-Уэллсе россиянин дошел до финала, где уступил испанцу Карлосу Алькарасу.

27-летний Медведев остается первой ракеткой России. В 2022 году он на протяжении 16 недель с перерывом был лидером списка.

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