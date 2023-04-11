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10:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Теннисистка Потапова рассказала об отношениях с украинками Костюк и Ястремской

Российская теннисистка, 25-я ракетка мира Анастасия Потапова рассказала, как изменились её отношения с украинскими спортсменками Даяной Ястремской и Мартой Костюк.

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Источник: РИА "Новости"

«Заранее с Даяной продумали акцию “Нет — политике, только спорт!” на Уимблдоне в 2016-м? Нет, мы просто всегда очень хорошо общались с Даяной, никогда не было каких-то проблем. Поэтому ничего не обговаривали — как ходили вместе на ужин до финала, так и после. Ничего не изменилось. Сейчас чуть-чуть изменилось. Мы довольно близко дружили с Мартой, но, к сожалению, человек решил изменить своё мнение, и не только обо мне. Беспричинно. Не мне её судить, ведь это её выбор. И я уважаю её выбор. И если ей так проще, то я это принимаю. Мне от этого ни горячо, ни холодно.

Я приезжаю на турнир и моя цель — обыграть своего соперника. Неважно, откуда он, что происходит. Может быть, этот вайб, как вы сказали, или напряжение я чувствую с любым своим соперником. Но именно с девочками с Украины нет. С некоторыми мы до сих пор здороваемся, общаемся, сидим в раздевалке, вместе смотрим соцсети, что-то показываем друг другу, “прикалываемся”. То, о чём вы сказали, такого нет. Может быть, с некоторыми есть, но, опять же, я на это не обращаю внимания, потому что нет в этом смысла», — сказала Потапова в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Даниилу Сальникову и Софии Колодкиной.

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