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16:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хачанов сыграет с Рублевым в третьем круге «Мастерса» в Монако

Россиянин Хачанов сыграет с соотечественником Рублевым в третьем круге «Мастерса» в Монако.

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Источник: Reuters

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Россиянин Карен Хачанов обыграл белоруса Илью Ивашко в матче второго круга теннисного турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло, призовой фонд которого превышает 5,7 миллиона евро.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:2), 6:2 в пользу россиянина, посеянного на турнире под девятым номером. Теннисисты провели на корте 1 час 41 минуту.

В третьем круге Хачанов встретится с соотечественником Андреем Рублевым (5-й номер посева).

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