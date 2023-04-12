Хачанов сыграет с Рублевым в третьем круге «Мастерса» в Монако

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Россиянин Карен Хачанов обыграл белоруса Илью Ивашко в матче второго круга теннисного турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло, призовой фонд которого превышает 5,7 миллиона евро.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:2), 6:2 в пользу россиянина, посеянного на турнире под девятым номером. Теннисисты провели на корте 1 час 41 минуту.