Хачанов сыграет с Рублевым в третьем круге «Мастерса» в Монако
Россиянин Хачанов сыграет с соотечественником Рублевым в третьем круге «Мастерса» в Монако.
Россиянин Хачанов сыграет с соотечественником Рублевым в третьем круге «Мастерса» в Монако.
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Россиянин Карен Хачанов обыграл белоруса Илью Ивашко в матче второго круга теннисного турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло, призовой фонд которого превышает 5,7 миллиона евро.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:2), 6:2 в пользу россиянина, посеянного на турнире под девятым номером. Теннисисты провели на корте 1 час 41 минуту.
В третьем круге Хачанов встретится с соотечественником Андреем Рублевым (5-й номер посева).