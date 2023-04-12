Теннисист Медведев вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло

ТАСС, 12 апреля. Россиянин Даниил Медведев победил итальянца Лоренцо Сонего в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло. Встреча прошла в среду.

Игра завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу россиянина, выступающего на турнире под третьим номером посева. В третьем круге Медведев сыграет с представителем Германии Александром Зверевым (13-й номер посева).

Другой россиянин Карен Хачанов (9) победил белоруса Илью Ивашко со счетом 7:6 (7:2), 6:2. В третьем круге он сыграет с соотечественником Андреем Рублевым (5).

Медведеву 27 лет, он занимает пятое место в мировом рейтинге, в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. На счету Медведева 19 побед на турнирах АTP. Его лучшим результатом на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США в 2021 году, в том же году в составе сборной России он выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.