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18:30 (мск), источник: ТАСС

Теннисист Медведев вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло

Россиянин в двух сетах обыграл итальянца Лоренцо Сонего.

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Источник: Reuters

ТАСС, 12 апреля. Россиянин Даниил Медведев победил итальянца Лоренцо Сонего в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло. Встреча прошла в среду.

Игра завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу россиянина, выступающего на турнире под третьим номером посева. В третьем круге Медведев сыграет с представителем Германии Александром Зверевым (13-й номер посева).

Другой россиянин Карен Хачанов (9) победил белоруса Илью Ивашко со счетом 7:6 (7:2), 6:2. В третьем круге он сыграет с соотечественником Андреем Рублевым (5).

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Медведеву 27 лет, он занимает пятое место в мировом рейтинге, в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. На счету Медведева 19 побед на турнирах АTP. Его лучшим результатом на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США в 2021 году, в том же году в составе сборной России он выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Турнир в Монте-Карло проводится на грунтовых кортах и относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд соревнований составляет €5,8 млн, они завершатся 16 апреля. Действующим победителем турнира является грек Стефанос Циципас. Единственным отечественным теннисистом, выигравшим соревнования в Монте-Карло, является Андрей Чесноков (1990).

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