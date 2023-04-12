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12 апреля, источник: Sport24

Хачанов и Рублев не сумели выйти в ¼ финала парного турнира в Монте-Карло

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев завершили выступление на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло в парном разряде.

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Источник: РИА "Новости"

В ⅛ финала Хачанов и Рублев проиграли голландцу Уэсли Колхофу и британцу Нилу Скупски.

Встреча, продолжительность которой составила 1 час 42 минуту, завершилась со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 14:12 в пользу первых сеяных.

За выход в полуфинал Колхоф и Скупски сразятся с французами Фабрисом Мартеном и немцем Андреасом Мьесом.

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