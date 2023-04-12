Хачанов и Рублев не сумели выйти в ¼ финала парного турнира в Монте-Карло
Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев завершили выступление на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло в парном разряде.
Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев завершили выступление на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло в парном разряде.
В ⅛ финала Хачанов и Рублев проиграли голландцу Уэсли Колхофу и британцу Нилу Скупски.
Встреча, продолжительность которой составила 1 час 42 минуту, завершилась со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 14:12 в пользу первых сеяных.
За выход в полуфинал Колхоф и Скупски сразятся с французами Фабрисом Мартеном и немцем Андреасом Мьесом.