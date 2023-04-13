Теннисист Рублев обыграл Хачанова и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло

ТАСС, 13 апреля. Россиянин Андрей Рублев в четверг победил соотечественника Карена Хачанова в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Монте-Карло.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:2 в пользу Рублева, получившего пятый номер посева на турнире. Хачанов имел девятый номер посева. В четвертьфинале россиянину будет противостоять немец Ян-Леннард Штруфф.