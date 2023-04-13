Женская теннисная ассоциация впервые за четыре года проведет турниры в Китае

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Руководство Женской теннисной ассоциации (WTA) приняло решение провести турниры в Китае в 2023 году, соревнования на территории страны пройдут впервые после начала пандемии коронавируса. Об этом в четверг агентству Ассошиэйтед пресс заявил глава организации Стив Саймон.

«Позиция, которую мы заняли в то время, была правильной, и мы продолжаем настаивать на этом. Но спустя 16 месяцев мы убеждены, что наши запросы не будут удовлетворены и продолжать ту же стратегию не имеет смысла, поэтому нам нужно было рассмотреть другой подход, — сказал Саймон. — При этом члены WTA считают, что пришло время возобновить миссию в Китае, где мы верим, что можем продолжать вносить позитивные изменения, как делали это в течение последних 20 лет».

Турниры в Китае не проводились с 2020 года из-за пандемии коронавируса. В декабре 2021 года Саймон заявил, что WTA прекратила проведение соревнований на территории страны из-за ситуации с китайской теннисисткой Пэн Шуай.

Саймон рассказал, что календарь турниров на территории Китая в 2023 году будет опубликован в течение следующих двух недель.

Ситуация с Пэн Шуай

2 ноября 2021 года Пэн Шуай разместила на своей странице в китайской социальной сети «Вэйбо» сообщение, в котором обвинила высокопоставленного китайского чиновника в принуждении к интимной связи. Спустя некоторое время сообщение было удалено, однако его содержание распространилось в социальных сетях. После этого комментарии на странице спортсменки были отключены, а сама страница перестала отображаться в поиске «Вэйбо» и «Байду». Несмотря на обсуждение этой темы в социальных сетях, китайские СМИ воздержались от публикаций о скандале.

Ситуация вокруг Пэн Шуай привлекла внимание международной общественности: об обеспокоенности за судьбу и безопасность спортсменки заявляли МИД Франции, Великобритании, Госдепартамент США, WTA, а также ряд всемирно известных теннисистов и других спортсменов.

21 ноября Пэн Шуай впервые за несколько дней появилась на публике — она приняла участие в церемонии открытия финала соревнований по теннису в Пекине. В тот же день у нее состоялся разговор с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом, в котором она сообщила, что находится в безопасности и предпочитает проводить время с семьей и близкими.