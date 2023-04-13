Первая ракетка мира Джокович не смог выйти в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло

ТАСС, 13 апреля. Лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серб Новак Джокович в четверг проиграл итальянцу Лоренцо Музетти в матче третьего круга турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:5, 6:4 в пользу Музетти, который посеян на турнире под 16-м номером. Джокович получил 1-й номер посева. В четвертьфинале итальянец сыграет с соотечественником Янником Синнером (7-й номер посева).

Джокович потерпел второе поражение в 18 матчах нынешнего сезона. В январе серб стал победителем Открытого чемпионата Австралии и сравнялся с рекордсменом по количеству побед на турнирах Большого шлема испанцем Рафаэлем Надалем (22). После этого спортсмен не выступал на турнирах месяц из-за травмы и 3 марта проиграл в полуфинале соревнований в Дубае россиянину Даниилу Медведеву (4:6, 4:6). Следом сербский теннисист пропустил «Мастерсы» в Майами и Индиан-Уэллсе из-за отказа правительства США в специальном разрешении на въезд в страну без вакцинации.

Джоковичу 35 лет, серб является обладателем 93 титулов ATP. На счету теннисиста также бронза Олимпийских игр 2008 года в одиночном разряде, в 2010 году в составе сборной Сербии он стал обладателем Кубка Дэвиса. Джокович — рекордсмен по числу недель, проведенных на первом месте в мировом рейтинге (382).

Музетти 21 год, он располагается на 21-й позиции мирового рейтинга. На счету итальянцы два титула ATP. Лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Франции в 2021 году.