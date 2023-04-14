Медведев извинился перед Зверевым за поведение на матче в Монако

Медведев в четверг обыграл Зверева со счетом 3:6, 7:5, 7:6 (9:7). Немец подавал на матч при счете 5:4 во втором и третьем сетах, а также имел два матчбола. По ходу игры россиянин эмоционально реагировал на неудачные моменты. В одном из эпизодов он повредил сетку, в другом — отправил мяч со всей силой в щиты. Также он спорил с трибунами и заставлял их перестать свистеть, подводя указательный палец к губам. После встречи Медведев извинился за свое поведение.