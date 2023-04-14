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11:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Медведев извинился перед Зверевым за поведение на матче в Монако

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев извинился перед представителем Германии Александром Зверевым за свое поведение в матче третьего раунда турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.

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Источник: Reuters

Медведев в четверг обыграл Зверева со счетом 3:6, 7:5, 7:6 (9:7). Немец подавал на матч при счете 5:4 во втором и третьем сетах, а также имел два матчбола. По ходу игры россиянин эмоционально реагировал на неудачные моменты. В одном из эпизодов он повредил сетку, в другом — отправил мяч со всей силой в щиты. Также он спорил с трибунами и заставлял их перестать свистеть, подводя указательный палец к губам. После встречи Медведев извинился за свое поведение.

«Я себя как говно вел, извини», — сказал Медведев Звереву во время традиционного рукопожатия.

Медведеву 27 лет, он занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и является первой ракеткой России. В четвертьфинале турнира в Монако он сыграет с датчанином Хольгером Руне.

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