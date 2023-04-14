Теннисист Рублев вышел в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло
Россиянин в двух сетах обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа.
Россиянин в двух сетах обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа.
ТАСС, 14 апреля. Россиянин Андрей Рублев в пятницу обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Монте-Карло.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 7:6 (7:5) в пользу Рублева, который посеян на турнире под пятым номером. В полуфинале Рублев сыграет с победителем матча между американцем Тейлором Фрицем и греком Стефаносом Циципасом.
Рублеву 25 лет, он занимает шестое место в рейтинге ATP, теннисист победил на 12 турнирах под эгидой организации. На турнирах Большого шлема россиянин не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев и Анастасия Павлюченкова стали олимпийскими чемпионами в смешанном парном разряде. В том же году в составе сборной России Рублев стал победителем Кубка ATP и Кубка Дэвиса.
Лучшим результатом 32-летнего Штруффа на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Франции (2019, 2021).
Турнир в Монте-Карло проводится на грунтовых кортах и относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд соревнований составляет €5,8 млн, они завершатся 16 апреля. Действующим победителем турнира является грек Стефанос Циципас. Единственным отечественным теннисистом, выигравшим соревнования в Монте-Карло, является Андрей Чесноков (1990).