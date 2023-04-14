Немецкий теннисист Зверев обвинил Медведева в нечестной игре

Зверев назвал Медведева одним из самых нечестных теннисистов в мире. «Я очень серьезно отношусь к принципу фэйр-плей и спортивной этике. Он этого не делает. Он берет туалетный перерыв в тот момент, когда это уже нельзя делать», — заявил немецкий спортсмен и отметил, что крайне разочарован по этому поводу.