Теннисист Медведев не смог выйти в полуфинал турнира «Мастерс» в Монте-Карло

ТАСС, 14 апреля. Россиянин Даниил Медведев уступил датчанину Хольгеру Руне в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс» в Монте-Карло.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Руне, имеющего на турнире шестой номер посева. Медведев был посеян под третьим номером. В полуфинале датский спортсмен сыграет с победителем матча между итальянцами Лоренцо Музетти и Янником Синнером.

Прервалась восьмиматчевая победная серия Медведева, ранее россиянин вышел в финал на пяти турнирах ATP подряд, выиграв четыре из них. Руне во второй раз в карьере вышел в полуфинал турнира категории «Мастерс». До этого датчанин добрался до этой стадии на турнире в Париже, в котором впоследствии одержал победу, обыграв в финале серба Новака Джоковича.

Медведеву 27 лет, 17 апреля он поднимется на четвертую строчку мирового рейтинга. В 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 19 побед на турнирах АTP. Лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США в 2021 году, в том же году в составе сборной России Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Руне 19 лет, он занимает 9-е место в мировом рейтинге, на его счету три титула ATP. Лучшим результатом датчанина на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2022 года.