Россиянин Рублев вышел в финал теннисного турнира «Мастерс» в Монте-Карло
Рублев в третий раз в карьере вышел в финал турниров «Мастерс», две предыдущие решающие встречи он проиграл.
Рублев в третий раз в карьере вышел в финал турниров «Мастерс», две предыдущие решающие встречи он проиграл.
ТАСС, 15 апреля. Россиянин Андрей Рублев в субботу обыграл американца Тейлора Фритца в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс» в Монте-Карло.
Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:1, 6:3 в пользу Рублева, имеющего на турнире пятый номер посева. Фритц был посеян под восьмым номером. В финале россиянин сыграет против победителя матча между итальянцем Янником Синнером и датчанином Хольгером Руне.
Предстоящий финал станет для Рублева третьим на турнирах категории «Мастерс» в карьере, две прошлые решающие встречи он проиграл — в апреле 2021 года россиянин уступил греку Стефаносу Циципасу (3:6, 3:6), в августе того же года не сумел победить представителя Германии Александра Зверева в Цинциннати (США, штат Огайо) — 2:6, 3:6. Рублев прервал серию из трех поражений в матчах против Фритца, при этом спортсмены впервые встречались на грунтовом покрытии.
Рублеву 25 лет, он занимает шестое место в рейтинге ATP, теннисист победил на 12 турнирах под эгидой организации. На турнирах Большого шлема россиянин не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев и Анастасия Павлюченкова стали олимпийскими чемпионами в смешанном парном разряде. В том же году в составе сборной России Рублев стал победителем Кубка ATP и Кубка Дэвиса.
25-летний Фритц занимает 10-е место в мировом рейтинге, на его счету 5 титулов ATP. Лучшим результатом американца на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Уимблдона 2022 года.
Турнир в Монте-Карло проводится на грунтовых кортах и относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд соревнований составляет €5,8 млн, они завершатся 16 апреля. Победителем прошлогоднего турнира стал Циципас. Единственным российским теннисистом, выигравшим соревнования в Монте-Карло, является Андрей Чесноков (1990).