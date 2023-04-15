Россиянин Рублев вышел в финал теннисного турнира «Мастерс» в Монте-Карло

ТАСС, 15 апреля. Россиянин Андрей Рублев в субботу обыграл американца Тейлора Фритца в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс» в Монте-Карло.

Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:1, 6:3 в пользу Рублева, имеющего на турнире пятый номер посева. Фритц был посеян под восьмым номером. В финале россиянин сыграет против победителя матча между итальянцем Янником Синнером и датчанином Хольгером Руне.

Предстоящий финал станет для Рублева третьим на турнирах категории «Мастерс» в карьере, две прошлые решающие встречи он проиграл — в апреле 2021 года россиянин уступил греку Стефаносу Циципасу (3:6, 3:6), в августе того же года не сумел победить представителя Германии Александра Зверева в Цинциннати (США, штат Огайо) — 2:6, 3:6. Рублев прервал серию из трех поражений в матчах против Фритца, при этом спортсмены впервые встречались на грунтовом покрытии.

Рублеву 25 лет, он занимает шестое место в рейтинге ATP, теннисист победил на 12 турнирах под эгидой организации. На турнирах Большого шлема россиянин не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев и Анастасия Павлюченкова стали олимпийскими чемпионами в смешанном парном разряде. В том же году в составе сборной России Рублев стал победителем Кубка ATP и Кубка Дэвиса.

25-летний Фритц занимает 10-е место в мировом рейтинге, на его счету 5 титулов ATP. Лучшим результатом американца на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Уимблдона 2022 года.