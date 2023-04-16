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09:40 (мск), источник: Газета.Ру

Рублев объяснил, почему написал на камере «извините» после выхода в финал в Монте-Карло

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал, почему написал на камере «извините» после полуфинального матча турнира серии «Мастерс», проходящего в Монте-Карло (Монако).

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Источник: Reuters

В полуфинале россиянин одержал победу над американцем Тейлором Фритцем со счетом 5:7, 6:1, 6:3.

«Я не знаю. В тот момент у меня не было идей в голове. Я не хотел повторять то, что писал, поэтому просто написал “извините”, потому что не знал, что писать», — цитирует ответ Рублева на вопрос о надписи на камере Tennis Majors.

Соперником Рублева по финальной игре «Мастерса» в Монте-Карло станет датчанин Хольгер Руне, который на стадии четвертьфинала выбил из борьбы еще одного представителя России Даниила Медведева.

В полуфинале Руне нанес поражение итальянцу Яннику Синнеру.

Грунтовый турнир серии «Мастерс» проходит с 9 по 16 апреля. Действующим победителем является греческий теннисист Стефанос Циципас.

Ранее российский теннисист Андрей Рублев стал крестным отцом дочери бывшей первой ракетки мира Даниила Медведева. Супруга Медведева Дарья опубликовала в социальной сети фотографию с крестин дочки, прошедших в окрестностях Монте-Карло. Крестной матерью стала ее подруга Арина.

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