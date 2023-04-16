Победа в войне нервов. Рублев в Монте-Карло выцарапал свой первый «мастерс» в карьере

Андрея Рублева всегда называли одним из самых приятных парней в ATP-туре. Да, он порой психовал на корте, зато по отношению к соперникам вел себя как настоящий джентльмен. Но вот большие победы обходили россиянина стороной — ему каждый раз чего-то не хватало. Уверенности в себе, везения, психологической устойчивости… 16 апреля на «мастерсе» в Монте-Карло пазл наконец-таки сложился — 25-летний теннисист взял свой самый крутой титул в карьере, обыграв в трех партиях датчанина Хольгера Руне. Причем выиграл финал, образно выражаясь, по-мужски, вытащив себя из почти безнадежной ситуации со счета 1:4 и 30:40 в решающем третьем сете. Победа в таком стиле, безусловно, должна придать новый позитивный импульс карьере Андрея.

Король «пятисоток»

Как известно, это была уже третья попытка Рублева выиграть в финале «мастерса». Причем предыдущие две он явно хотел бы забыть навсегда. В 2021 году в Монте-Карло и в Цинциннати мы видели совсем не того Андрея, за игрой которого было бы приятно наблюдать в финале. Россиянин очень сильно нервничал, зажимался, ошибался, сам по сути даря соперникам победы. В Монте-Карло щедрость Рублева помогла разжиться трофеем греку с российскими корнями Стефаносу Циципасу, в Цинциннати — русскому немцу Александру Звереву. Причем в первом случае Андрей взял всего шесть геймов (3:6, 3:6), а во втором и вовсе пять (2:6, 3:6).

При этом не сказать, что в финалах Рублев играл плохо. Нет, соотношение побед и поражений в титульных матчах у него было весьма неплохим — 12 против шести. Но неформальный статус короля «пятисоток» (турниров категории ATP 500) почему-то совершенно не помогал на турнирах ATP 1000, то есть на «мастерсах».

Руне в этом плане — полная противоположность Рублеву. До финала «мастерса» 19-летний датчанин дошел только однажды, в конце прошлого года в Париже — и сразу же в стиле, образно выражаясь, раннего Карена Хачанова завоевал трофей, переиграв в титульном поединке самого серба Новака Джоковича. На том турнире датчанин и россиянин, кстати, впервые сыграли между собой — Руне уверенно победил Андрея. Но в январе Рублеву удался реванш на открытом чемпионате Австралии, пусть и с гигантским трудом — 11:9 на тай-брейке пятого сета при помощи троса после решающего удара. Теперь же предстояла третья «серия» этого противостояния.

В шаге от «теннисной пропасти»

Уже с первых розыгрышей было заметно — оба претендента выглядят немного уставшими после трехсетовых полуфиналов, да и с нервами справляются не всегда. Первый брейк при 3:2 в свою пользу сделал Руне, но затем россиянин взял подачу датчанина и сравнял счет — 4:4. Однако все равно последнее слово в сете осталось за Хольгером — при 5:6 и 30:15 Рублев допустил три срыва подряд и практически на ровном месте отдал партию.

Впрочем, на турнире в Монте-Карло Рублев уже дважды уступал 0:1 по сетам, после чего прибавлял и переламывал ход встречи. Так случилось на старте против Хауме Мунара из Испании и повторилось в полуфинале против американца Тейлора Фрица. Вот и в финале Андрей сразу же в дебюте второй партии сделал брейк, подтвердил его и мог повести 3:0. Вот только упустил два брейк-пойнта и позволил сопернику придти в себя, а затем и сравнять счет.

Вообще реализация брейк-пойнтов в финале у Рублева была слабая — 6 из 19. Но, главное, Андрей создавал себе шансы на приеме, и количество худо-бедно начало переходить в качество. С 2:2 россиянин выиграл четыре гейма подряд, а с ними и сет. После чего вроде как должен был получить психологическое преимущество. Но нет, решающий сет начался с удручающих 0:3. Рублев слишком осторожничал на подаче, позволяя датчанину атаковать и добиться важного преимущества. Затем последовали два нереализованных брейк-пойнта в пятом гейме (тут, правда, отметим подачу Руне). При 1:4 на своей подаче Рублев начал гейм с 0:30, начал расстраиваться. Затем счет стал 30:40 — и только в шаге от «теннисной пропасти» Андрей вдруг включился на максимуме. Да, Руне был не безгрешен, но, главное, россиянин перестал дарить сопернику легкие очки.

Как следствие, он отстоял свою подачу, после чего Хольгер начал разваливаться. В войне нервов уже он стал сорить ошибками — сделал две двойные и две невынужденные. После чего россиянин взял свою подачу и сравнял счет — 4:4. А при 5:5 добыл решающее преимущество. Он старался цепляться и возвращать мячи даже после острых атак соперника, и это сработало! Руне дважды подряд пробил смэш в сетку. После чего совсем разнервничался, запустил два мяча на трибуны, стал заводить публику, начавшую его освистывать. И закончил гейм очередной двойной.

Рублеву оставалось подать на титул. Легко сказать, тяжело сделать. Но Андрей справился, заработал тройной матчбол. И, пусть со второй попытки, его реализовал. Причем весьма эффектно — эйсом. Есть 13-й титул в карьере и первый «мастерс»! И если в рейтинге Андрей остается шестым, то в чемпионской гонке взлетел сразу на семь позиций — на пятое место.

«Не знаю, что сказать. Я столько мучился, чтобы выиграть этот чертов “мастерс”. И сейчас мне это наконец-таки удалось. В третьей партии просто говорил себе, что надо продолжать бороться и ждать своего шанса. Если в предыдущих финалах терял веру в победу, то сейчас сражался до конца. И все-таки победил», — прокомментировал с усталой улыбкой в интервью на корте свой триумф Рублев.