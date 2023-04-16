Рублев перепутал княгиню Монако с президентом федерации тенниса княжества

В воскресенье Рублев обыграл датчанина Хольгера Руне в финале турнира в Монако со счетом 5:7, 6:2, 7:5.

«Хотел бы сказать спасибо монсеньеру (князю Монако Альберу II) и принцессе за проведение такого потрясающего турнира с невероятной историей. Здесь было действительно отличное гостеприимство, удивительное обслуживание. Спасибо Мелани (де Масси) за все», — сказал Рублев, обращаясь к княгине Монако, стоящей рядом на корте.

После этого Шарлен указала на-де Масси, которая стояла слева от нее, а Рублев схватился за лицо и сразу же извинился под смех трибун. «Простите, простите. Перегрелся на солнце, ребят, извините. Возможно, я немножко глуп», — сказал Рублев с улыбкой. Диктор стадиона добавил, что российский теннисист просто устал.