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16 апреля, источник: Спорт РИА Новости

Рублев перепутал княгиню Монако с президентом федерации тенниса княжества

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев перепутал княгиню Монако Шарлен с президентом федерации тенниса княжества Мелани-Антуанеттой де Масси во время благодарственной речи после победы на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло.

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Источник: Reuters

В воскресенье Рублев обыграл датчанина Хольгера Руне в финале турнира в Монако со счетом 5:7, 6:2, 7:5.

«Хотел бы сказать спасибо монсеньеру (князю Монако Альберу II) и принцессе за проведение такого потрясающего турнира с невероятной историей. Здесь было действительно отличное гостеприимство, удивительное обслуживание. Спасибо Мелани (де Масси) за все», — сказал Рублев, обращаясь к княгине Монако, стоящей рядом на корте.

После этого Шарлен указала на-де Масси, которая стояла слева от нее, а Рублев схватился за лицо и сразу же извинился под смех трибун. «Простите, простите. Перегрелся на солнце, ребят, извините. Возможно, я немножко глуп», — сказал Рублев с улыбкой. Диктор стадиона добавил, что российский теннисист просто устал.

Рублеву 25 лет, он занимает шестое место в мировом рейтинге. Для россиянина это третий финал «Мастерса» и первый титул. Всего у него 13 трофеев на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и первый в нынешнем сезоне.

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