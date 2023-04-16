У теннисиста Димитрова в Барселоне украли часы за 70 тысяч евро

Как сообщают зарубежные СМИ, инцидент произошел в пятницу вечером, когда 25-я ракетка мира возвращался с тренировки по оживленному проспекту Саррия.

Злоумышленники на мотоцикле отвлекли Димитрова, задев одно из зеркал автомобиля. Когда Димитров протянул руку, чтобы поправить зеркало, преступники быстро сняли у него с запястья дорогие часы, стоимость которых составляет 70 тысяч евро. Теннисист заявил о краже в полицию.