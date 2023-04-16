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16 апреля, источник: Sport24

У теннисиста Димитрова в Барселоне украли часы за 70 тысяч евро

Болгарский теннисист Григор Димитров стал жертвой воров в Барселоне.

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Источник: AP 2022

Как сообщают зарубежные СМИ, инцидент произошел в пятницу вечером, когда 25-я ракетка мира возвращался с тренировки по оживленному проспекту Саррия.

Злоумышленники на мотоцикле отвлекли Димитрова, задев одно из зеркал автомобиля. Когда Димитров протянул руку, чтобы поправить зеркало, преступники быстро сняли у него с запястья дорогие часы, стоимость которых составляет 70 тысяч евро. Теннисист заявил о краже в полицию.

Димитров готовится к выступлению на турнире категории ATP 500 в Барселоне, где его соперником во втором круге станет победитель матча Альберт Рамос (Испания) — Эмилио Гомес (Эквадор).

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