Теннисист Даниил Медведев поднялся на четвертое место в мировом рейтинге

ТАСС, 17 апреля. Российский теннисист Даниил Медведев поднялся с пятого на четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, обновленная версия которого опубликована в понедельник на сайте организации.

На прошедшей неделе Медведев на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло дошел до четвертьфинала, где уступил датчанину Хольгеру Руне со счетом 3:6, 4:6. Победителем турнира стал россиянин Андрей Рублев, обыгравший в финале Руне со счетом 5:7, 6:2, 7:5 и сохранивший шестую строчку рейтинга.

Лидером рейтинга остается серб Новак Джокович, второе место занимает испанец Карлос Алькарас. На третье место рейтинга поднялся норвежец Каспер Рууд.

Впервые в первую сотню рейтинга вошел россиянин Александр Шевченко, поднявшийся на 98-е место. На прошедшей неделе он стал победителем турнира серии «Челленджер» в Мадриде. Россиянин Карен Хачанов поднялся на одну строчку и теперь занимает 11-е место.