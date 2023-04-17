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10:46 (мск), источник: ТАСС

Теннисист Даниил Медведев поднялся на четвертое место в мировом рейтинге

Победитель турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло Андрей Рублев сохранил шестую позицию.

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Источник: Reuters

ТАСС, 17 апреля. Российский теннисист Даниил Медведев поднялся с пятого на четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, обновленная версия которого опубликована в понедельник на сайте организации.

На прошедшей неделе Медведев на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло дошел до четвертьфинала, где уступил датчанину Хольгеру Руне со счетом 3:6, 4:6. Победителем турнира стал россиянин Андрей Рублев, обыгравший в финале Руне со счетом 5:7, 6:2, 7:5 и сохранивший шестую строчку рейтинга.

Лидером рейтинга остается серб Новак Джокович, второе место занимает испанец Карлос Алькарас. На третье место рейтинга поднялся норвежец Каспер Рууд.

Впервые в первую сотню рейтинга вошел россиянин Александр Шевченко, поднявшийся на 98-е место. На прошедшей неделе он стал победителем турнира серии «Челленджер» в Мадриде. Россиянин Карен Хачанов поднялся на одну строчку и теперь занимает 11-е место.

Лидером рейтинга Женской теннисной ассоциации остается полька Ига Свёнтек, второе место занимает белоруска Арина Соболенко, третье — американка Джессика Пегула. Лучшей из россиянок остается Дарья Касаткина, занимающая восьмую строчку рейтинга.

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