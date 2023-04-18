В заявочные листы «Ролан Гаррос» в одиночном разряде вошли 15 россиян

Среди 104 заявленных участников мужской сетки из числа россиян — экс-первая ракетка мира Даниил Медведев, а также Андрей Рублев, Карен Хачанов и Александр Шевченко. Также в список вошел белорус Илья Ивашко.

В женском одиночном разряде заявлены россиянки Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Варвара Грачева, Анна Калинская, Анна Блинкова, Диана Шнайдер и Камилла Рахимова. Из представительниц Белоруссии заявлены Арина Соболенко, Виктория Азаренко и Александра Соснович.