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17:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В заявочные листы «Ролан Гаррос» в одиночном разряде вошли 15 россиян

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Четыре российских теннисиста включены в заявочный лист Открытого чемпионата Франции — 2023 в одиночном разряде, в женской одиночной сетке присутствуют 11 россиянок, сообщается на официальном сайте турнира Большого шлема.

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Источник: AP 2022

Среди 104 заявленных участников мужской сетки из числа россиян — экс-первая ракетка мира Даниил Медведев, а также Андрей Рублев, Карен Хачанов и Александр Шевченко. Также в список вошел белорус Илья Ивашко.

В женском одиночном разряде заявлены россиянки Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Варвара Грачева, Анна Калинская, Анна Блинкова, Диана Шнайдер и Камилла Рахимова. Из представительниц Белоруссии заявлены Арина Соболенко, Виктория Азаренко и Александра Соснович.

Матчи основной сетки «Ролан Гаррос» пройдут на грунтовых кортах Парижа с 28 мая по 11 июня. Российские и белорусские теннисисты допускаются на турниры в нейтральном статусе.

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