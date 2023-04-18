Соболенко прокомментировала напряжение в туре из-за ситуации на Украине

В конце января Соболенко обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину в финале Australian Open и завоевала первый в карьере титул на турнирах Большого шлема в одиночном разряде. Президент Белоруссии поздравил соотечественницу с победой на Открытом чемпионате Австралии. В конце марта Лукашенко в обращении к белорусскому народу и парламенту остался недоволен последними результатами Соболенко и пообещал с ней «разобраться».

«Я почти уверена, что это (похвала от Лукашенко) не помогает. Я не знаю, что сказать. Он может комментировать мою игру, он может комментировать все, что захочет. Я не имею никакого отношения к политике. Я просто спортсменка. Я просто стараюсь выкладываться по максимуму в своем виде спорта. Просто пытаюсь сосредоточиться на себе», — цитирует Соболенко Tennis Majors.

Российские и белорусские спортсмены могут выступать на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АTP) и WTA в качестве нейтральных спортсменов. Ряд украинских теннисистов отказывается от традиционных послематчевых рукопожатий с представителями России и Белоруссии.