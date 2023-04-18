Соболенко прокомментировала напряжение в туре из-за ситуации на Украине

В конце января Соболенко обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину в финале Australian Open и завоевала первый в карьере титул на турнирах Большого шлема в одиночном разряде. Президент Белоруссии поздравил соотечественницу с победой на Открытом чемпионате Австралии. В конце марта Лукашенко в обращении к белорусскому народу и парламенту остался недоволен последними результатами Соболенко и пообещал с ней «разобраться».
«Я почти уверена, что это (похвала от Лукашенко) не помогает. Я не знаю, что сказать. Он может комментировать мою игру, он может комментировать все, что захочет. Я не имею никакого отношения к политике. Я просто спортсменка. Я просто стараюсь выкладываться по максимуму в своем виде спорта. Просто пытаюсь сосредоточиться на себе», — цитирует Соболенко Tennis Majors.
Российские и белорусские спортсмены могут выступать на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АTP) и WTA в качестве нейтральных спортсменов. Ряд украинских теннисистов отказывается от традиционных послематчевых рукопожатий с представителями России и Белоруссии.
«Я чувствую себя очень странно. Некоторые люди, глядя на меня, возможно, ненавидят меня. Но сейчас я просто понимаю, что не сделала Украине ничего плохого. Есть люди, которые меня не любят, потому что я родилась в Белоруссии. Как будто это их решение, я не могу это контролировать. Да, это не самое лучшее чувство, когда тебя ненавидят люди практически ни за что, но так оно и есть», — добавила теннисистка.