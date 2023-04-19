«В Гарварде мы стали семьёй». Шарапова покорила бизнес-индустрию после допинг-скандала

Мария Шарапова — одна из тех теннисисток, которую знают все. Эффектная блондинка с мощной подачей вошла в историю не только благодаря ярким победам на корте, но и вне его. В 2016 году россиянка была вынуждена на время покинуть большой спорт, но с тех пор её популярность лишь возросла, а суммы в банке увеличились в разы. Шарапова неожиданно раскрылась как настоящая бизнес-леди, которая покорила эту индустрию практически без подготовки.

Мария, которая с детства привыкла упорно трудиться не только с ракеткой, но и с книгой в руках, отправилась учиться в один из самых престижных университетов в мире и всего за несколько недель обучения в Гарварде вывела свой конфетный бизнес на новый уровень.

Как же ей это удалось?

После допингового скандала Шарапова погрузилась в учёбу

В 2016 году Марии Шараповой пришлось пережить один из самых сложных моментов в жизни. Тогда теннисистку обвинили в применении допинга, и она была вынуждена на некоторое время покинуть корт. Спортсменка, которую с самого детства только и учили, как правильно держать в руках ракетку и наносить ею неотразимые удары, оказалась на перепутье: чем ей заняться, пока действует её дисквалификация? Однако обладательница «Карьерного шлема» не растерялась и решила направить свой энтузиазм в другое русло — ей удалось реализовать себя в мире бизнеса.

Но для начала нужно было получить соответствующее образование. Шарапова долгое время находилась на домашнем обучении. Учителя присылали ей материалы по почте, иногда она связывалась с ними по телефону, но в большинстве случаев ей приходилось проявлять смекалку и самой разбираться с огромным объёмом новой информации, которую она получала из книг. Мария признавалась, что обожала раскладывать их по разным стопкам и постепенно изучать их, пока находилась в разъездах. В отличие от многих других, для теннисистки учёба была счастьем.

«Я сумела найти баланс между теннисом и занятиями вне корта. У меня нет обычного образования. Но мне легко даются бизнес, реклама и многое другое. Если ты профессиональный спортсмен и хочешь добиться успеха, ты обязан быть достаточно умным», — рассказывала она.

Как Гарвард помог Шараповой улучшить свою компанию

Прокачивать свои бизнес-навыки Шарапова отправилась в Гарвард. Там Мария посещала курсы по глобальной стратегии управления и училась быть лидером. Всего за несколько недель спортсменка добилась невероятных результатов и вывела свой конфетный бренд Shugarpova, который существует с 2012 года, на совершенно другой уровень.

«Поначалу было необычно, поскольку впервые я находилась в окружении около 50 человек, и мне надо было только слушать, а не отвечать на вопросы. Теннисисты дают бесконечные интервью, рассказывая о себе и своей жизни. А там я могла спокойно сидеть и получать информацию. В конце нам нужно было сделать презентацию своей компании, принимая во внимание всё, что мы изучили за 10 дней. Я очень нервничала, поскольку в аудитории были профессор из Гарварда и около полусотни сокурсников. Когда я сделала презентацию своего бренда, один мой однокурсник, который работает над китайской версией E-bay, спросил, почему нет поставок сладостей в Китай. Многие были удивлены, что продукция Shugarpova ещё не поставляется в разные страны. Мне очень понравилось там, мы стали настоящей семьёй. Я постоянно была в окружении одних и тех же людей, поэтому иногда приятно сменить обстановку», — делилась впечатлениями о том периоде Шарапова.

В итоге бизнес Марии разросся до гигантских масштабов. Яркие и вкусные, а главное — полезные конфеты стали стоить примерно в три раза дороже продукции конкурентов на рынке благодаря высокому качеству, а также грамотной пиар-стратегии.

Поначалу фирма теннисистки приносила ей около $ 1,1 млн чистой прибыли, но после присоединения к ней Патрика Кенни из Traub производство и доходы стали расти. Конфеты Sugarpova стали поставляться на территорию более 30 стран мира, а затем родилась идея продавать вместе с мармеладом и шоколад. Вложив в проект на самом старте чуть больше $ 500 тыс., Шарапова построила компанию с оборотом свыше $ 20 млн, и эта цифра растёт с каждым годом.

Инвестирование приносит Шараповой миллионы

Допинг-скандал стал трагедией для Марии, но и одновременно её спасением:

«Я давно поняла ценность образования и всегда старалась учиться так много, как это было возможно. Но по-настоящему качественный скачок случился во время всех этих проблем с мельдонием. Меня всегда интересовал бизнес, так что я записалась на двухнедельные курсы в Гарвардской школе бизнеса. Меня окружали блестящие преподаватели и студенты, большинству из которых было наплевать на мои проблемы в теннисе. Среди них я впервые за долгое время почувствовала себя нормальным человеком. И полной дурой. Я очень много почерпнула из той программы и чувствовала себя удовлетворённой — время не было потрачено впустую», — писала она в автобиографии — уже после того, как поставила на ноги конфетный бренд и начала раскрутку других проектов.