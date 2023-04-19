Елена Рыбакина пробилась во второй круг грунтового турнира в Штутгарте

В матче первого круга Рыбакина (6) со счётом 7:5, 6:3 обыграла представительницу Германии Юле Нимайер (WC). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 30 минут. Рыбакина девять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету Нимайер два эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из шести.