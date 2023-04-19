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20:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Елена Рыбакина пробилась во второй круг грунтового турнира в Штутгарте

Чемпионка Уимблдона-2022, седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина успешно стартовала на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

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Источник: Reuters

В матче первого круга Рыбакина (6) со счётом 7:5, 6:3 обыграла представительницу Германии Юле Нимайер (WC). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 30 минут. Рыбакина девять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету Нимайер два эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из шести.

За выход в четвертьфинал соревнований Рыбакина сразится с Беатрис Хаддад-Майей из Бразилии.

Призовой фонд турнира в Штутгарте составил € 780 637. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свёнтек.

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