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19 апреля, источник: БЕЛТА

Арина Соболенко вышла в ¼ финала турнира WTA-500 в Штутгарте

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала первой четвертьфиналисткой турнира категории WTA-500 в немецком Штутгарте с призовым фондом $780 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Сегодня в ⅛ финала вторая ракетка планеты выиграла в двух сетах у чешской теннисистки Барборы Крейчиковой, занимающей 12-е место в мировом рейтинге, — 6:2, 6:3. Арина Соболенко 10 раз подавала навылет и допустила всего одну двойную ошибку на своих подачах. Встреча продолжалась 1 час 15 минут. В четвертьфинале белоруска встретится с победительницей завтрашнего испанского дерби, в котором сыграют Паула Бадоса (31-й номер рейтинга WTA) и Кристина Буча (77).

В последние два года Арина Соболенко дважды добиралась до финала этих соревнований, но оба раза проигрывала лидерам мирового рейтинга. В 2021 году она уступила австралийке Эшли Барти, а год назад — польке Иге Свентек. На этот раз Соболенко и Свентек также могут встретиться, но только если пробьются в финал. Соперницей Иги Свентек во втором круге будет китаянка Синвэнь Жен (25).

Турнир на закрытых грунтовых кортах в Штутгарте завершится 23 апреля.

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