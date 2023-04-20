Россиянин Рублев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Боснии и Герцеговине
В матче второго круга он обыграл перуанца Хуана Пабло Варильяса в двух сетах.
В матче второго круга он обыграл перуанца Хуана Пабло Варильяса в двух сетах.
ТАСС, 20 апреля. Российский теннисист Андрей Рублев обыграл перуанца Хуана Пабло Варильяса в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Баня-Луке (Босния и Герцеговина).
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу российского спортсмена, который посеян под вторым номером на турнире. В четвертьфинале он встретится с боснийцем Дамиром Джумхуром. Рублев продлил победную серию до шести матчей, россиянин не потерпел ни одного поражения в матчах на грунтовом покрытии в текущем сезоне. В апреле он выиграл турнир категории «Мастерс» в Монте-Карло.
Рублеву 25 лет, он занимает шестое место в мировом рейтинге, на его счету 13 титулов ATP. На турнирах Большого шлема россиянин не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев и Анастасия Павлюченкова стали олимпийскими чемпионами в смешанном разряде. В том же году в составе сборной России Рублев стал победителем Кубка ATP и Кубка Дэвиса.
27-летний Варильяс располагается на 92-м месте в рейтинге ATP. На счету перуанца нет титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема он не проходил дальше первого круга.
Турнир в Баня-Луке относится к категории ATP 250 и проходит на грунтовом покрытии. Общий призовой фонд соревнований составляет свыше €562 тысяч. В 2023 году Баня-Лука впервые принимает турнир ATP, это произошло после релокации традиционного грунтового турнира в Белграде, который в 2022 году выиграл Рублев, в финале обыграв серба Новака Джоковича (6:2, 6:7 (4:7), 6:0). В Баня-Луке с 2003 года проходил турнир категории «челленджер».