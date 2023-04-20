Россиянин Рублев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Боснии и Герцеговине

ТАСС, 20 апреля. Российский теннисист Андрей Рублев обыграл перуанца Хуана Пабло Варильяса в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Баня-Луке (Босния и Герцеговина).

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу российского спортсмена, который посеян под вторым номером на турнире. В четвертьфинале он встретится с боснийцем Дамиром Джумхуром. Рублев продлил победную серию до шести матчей, россиянин не потерпел ни одного поражения в матчах на грунтовом покрытии в текущем сезоне. В апреле он выиграл турнир категории «Мастерс» в Монте-Карло.

Рублеву 25 лет, он занимает шестое место в мировом рейтинге, на его счету 13 титулов ATP. На турнирах Большого шлема россиянин не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев и Анастасия Павлюченкова стали олимпийскими чемпионами в смешанном разряде. В том же году в составе сборной России Рублев стал победителем Кубка ATP и Кубка Дэвиса.

27-летний Варильяс располагается на 92-м месте в рейтинге ATP. На счету перуанца нет титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема он не проходил дальше первого круга.