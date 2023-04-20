Казахстанская теннисистка Рыбакина снялась с матча в Штутгарте из-за травмы

Рыбакина, получившая шестой номер посева, в четверг встречалась с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей. При счете 6:1, 3:1 в пользу соперницы чемпионка Уимблдона 2022 года снялась из-за травмы. Встреча продолжалась чуть более одного часа.
Соперницей Хаддад Майи по ¼ финала станет третья сеяная Онс Жабер из Туниса.
В текущем сезоне 23-летняя Рыбакина стала победительницей турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, а также дошла до финала Открытого чемпионата Австралии и турнира в Майами. Она занимает седьмое место в рейтинге лучших теннисисток планеты.